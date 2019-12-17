شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» حالة استثنائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

استعادت الجماهير الإماراتية والعيناوية ذكرى مرور عام على الإنجاز التاريخي للزعيم العيناوي، بتحقيقه وصافة مونديال أندية العالم في البطولة التي أقيمت في ضيافة العاصمة العام الماضي، محققاً الإنجاز الأهم والأكبر في تاريخ الأندية والكرة الإماراتية، مع جملة من الأرقام القياسية وضعت الفريق البنفسجي في قائمة أفضل فريق مثّل الكرة العربية والآسيوية في مونديال الأندية، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ البطولة، وكرر المشهد مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة، وفاز خالد عيسى بجائزة أفضل حارس في مباراتين كأول حارس في البطولة يتوج بالجائزة مرتين، وسجل العين تسعة أهداف متساوياً مع ريال مدريد، وهي أكبر حصيلة من الأهداف للفريق في البطولة العالمية، وحصل على الممر الشرفي من ريال مدريد كأول فريق عربي وآسيوي يقف له بطل أوروبا، وأخيراً وليس آخراً، العين أول فريق عربي يتفوق على أبطال ثلاث قارات ضارباً موعداً في النهائي أمام ريال مدريد، كل تلك الأرقام تؤكد الشخصية الاستثنائية التي صنعت من الفريق العيناوي حالة استثنائية في كرة الإمارات وأنديتها.

وفي الشأن العالمي تتجه الأنظار غداً نحو القمة المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض، الذي سيستقطب أنظار عشاق كرة القدم في مختلف بقاع العالم، فلماذا كل هذا الاهتمام الجنوني من جانب الجماهير الكروية المحبة والعاشقة لفنون كرة القدم، لمتابعة كلاسيكو العالم بين قطبي الكرة الإسبانية: برشلونة وريال مدريد، وما هو سر ذلك الاهتمام المبالغ فيه للقاءات الفريقين؟، ولماذا هذا الاهتمام منقطع النظير بمباراة في دوري محلي بذلك الحجم؟، ولماذا يتخطى عدد المتابعين من مختلف بقاع الكرة الأرضية عدد المتابعين لنهائي كأس العالم، على الرغم من الفارق الشاسع بين المنافسة على بطولة دولية ومسابقة محلية؟، وما هو السر الذي يدفع آلاف الجماهير من مختلف دول العالم للتسابق لحجز المقاعد في مسرح الأحلام.

مباراة الكلاسيكو أصبحت واحدة من أهم مباريات كرة القدم على وجه الكرة الأرضية، إنها حقيقة ولنا أن نتساءل كيف استطاع الناديان الوصول إلى تلك الجماهيرية الجارفة، وما الذي فعلته إدارة الناديين كي تحظى مبارياتهما بذلك الاهتمام الذي لا مثيل له، سواء في الدوري الإنجليزي العتيق، والإيطالي الشهير، والفرنسي الأنيق، هل هو سحر ميسي ورونالدو قبل الرحيل ونجوميتهما التي طغت على جميع نجوم العالم، أم إن هناك سحراً آخر لا يعرف سره أحد سوى برشلونة وريال مدريد.

آخر الكلام

بعيداً عن حسابات المنافسة يبقى كلاسيكو الأرض مثيراً بكل تفاصيله قبل وأثناء وبعد.