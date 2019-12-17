30 دولة تشارك في أسبوع الرياضات المائية العالمية بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، كشفت هيئة الإنماء التجاري بالشارقة تفاصيل النسخة العشرين من أسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية الذي تقام منافساته في واجهة الشارقة المائية ببحيرة خالد تحت شعار «عش التحدي» بداية من اليوم حتى السبت المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في واجهة المجاز المائية، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة، وعلي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الشريك الاستراتيجي في تنظيم المهرجان، ونيكولو دي سان جيرمانو المروج العالمي لسباقات الزوارق للفورمولا، ومجموعة من المتسابقين المشاركين في هذه البطولة والمنافسين على مراكزها الأولى، بجانب ممثلي الهيئات والدوائر الحكومية المشاركة في رعاية الحدث.

وتشهد التظاهرة مشاركة ما يزيد على 85 متسابقاً من 30 دولة من مختلف أقطار العالم شرقاً وغرباً، يستعرضون أبرز مهاراتهم في قيادة الزوارق السريعة وضمن سرعات تتراوح بين 90 إلى 140 ميلاً في الساعة.

وقال خالد المدفع: «الفعاليات ستشتمل على سباقات الزوارق السريعة (فورمولا 1) المقامة على جائزة الشارقة الكبرى للعام العشرين على التوالي، إضافة إلى تنظيم النسخة الخامسة من بطولة العالم لسباقات الدراجات المائية (الأكوا بايك)، حيث ستشهد بحيرة خالد وإمارة الشارقة سلسلة مميزة من المنافسات المائية ذات المستوى العالمي في الأداء والتقديم، وحتى في مستوى التحدي والتشويق».

وأكد أن العشرين عاماً الماضية التي شهدت إقامة الحدث وأسهمت في سعادة محبي وعشاق الرياضات البحرية طوال هذه السنوات، أسهمت كذلك في الترويج لإمارة الشارقة سياحياً وتجارياً وأسهمت في إبراز قدرات الإمارة الباسمة.

بحيرة خالد تتزين للحدث

وأضاف أن بحيرة خالد تزينت لاستضافة أسبوع مثير يجمع أبطال السرعة على مستوى العالم ليتنافسوا للفوز بجائزة الشارقة الكبرى في بطولتي «الأكوا بايك» ومنافسات الزوارق السريعة بمختلف فئاتها، وأكد المدفع الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا الحدث منذ إطلاقه، حيث يشكل محفلاً عالمياً يتم من خلاله إبراز الوجه السياحي لإمارة الشارقة ومكانتها بصفتها وجهة عالمية رائدة تحتضن مختلف الفعاليات على مدار العام.

وأكد علي بن سالم المدفع نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أن النادي جند كل إمكانياته لنجاح الحدث، وخروجه بالشكل الذي يليق باسمه وتاريخه وسجله الحافل بالإنجازات محلياً ودولياً وعالمياً.

وأشار إلى أن احتضان الشارقة للجولة الختامية من بطولات العالم للزوارق السريعة والدراجات المائية يعكس أهمية الاستضافة، ويبرز النجاح الكبير للتظاهرة الكبيرة، وأشار إلى أنه بداية من هذه التظاهرة ستشهد الجماهير فريقاً يشارك باسم الشارقة في مختلف الفئات، وهو فريق قادر على التميز على الرغم من حداثة تكوينه، ووعد بمشاركات أكبر لنادي الرياضات البحرية بالشارقة ليس على صعيد الزوارق فقط، بل في مختلف أنواع الرياضات البحرية.

ورحب المدفع بمشاركة أبرز الفرق الإماراتية في التظاهرة بجانب زوارق الشارقة كفريق نادي أبوظبي، وفريق الفيكتوري تيم التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذكر أن مشاركة فريق الشارقة للزوارق السريعة لأول مرة يعكس اهتمام الإمارة المتنامي بالقطاع الرياضي، وخصوصاً الرياضات المائية، وهو ما يترجم خبرتها الممتدة على مدى 20 عاماً، ونجاحها المميز في تسخير مواردها ومقوماتها السياحية من أجل دعم قطاع الفعاليات العالمية.

شركاء النجاح

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وتضم قائمة شركاء أسبوع الشارقة للبطولات العالمية المائية مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة، في مقدمتها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني - الشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وشركة البيئة (بيئة)، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون (الرعاية الإعلامية)، ومستشفى الزهراء (الرعاية الطبية)، إضافة إلى شركاء الضيافة فندق «هيلتون الشارقة»، «ذي آكت»، وفندق «كوبثورن» و«جولدن توليب».



جيرمانو: الشارقة مسك ختام المونديال



أشار سان جيرمانو المروج العام لسباقات زوارق الفورمولا إلى أن جولة الشارقة الختامية، تعتبر في كل عام مسك ختام للبطولة، حيث كانت على مدار 20 عاماً المحطة الأهم والأبرز التي تظهر النجاح الكبير للتظاهرة، مشيداً بجهود ودعم هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة ونادي الشارقة البحري وبكافة الجهات الداعمة.

وتعتبر جولة الشارقة هي الأهم في سباق مونديال الزوارق، حيث تشهد منافساتها تحديد بطل العالم لهذا العام وبطل جائزة الشارقة الكبرى في كافة فئات البطولة ومنافسات بطولة العالم للأكوا بيك الخاصة بمنافسات مونديال الدراجات المائية.