أرتيتا أبرز المرشحين لتدريب أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الإسباني ميكيل أرتيتا، المدرب المساعد بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، المرشح الأول لتدريب فريقه السابق أرسنال، وذلك بحسب شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية.

وذكرت «سكاي» أن إدارة أرسنال تسعى إلى تعيين مدير فني جديد للفريق، قبل فتح باب سوق الانتقالات الشتوية في الأول من يناير المقبل، وأن أرتيتا هو المرشح الأول لشغل المنصب الذي كان يشغله مواطنه يوناي إيمري قبل إقالته في نوفمبر الماضي.

وتلقى الفريق هزيمة قاسية أمام ضيفه مانشستر سيتي صفر - 3، أمس الأول وأصبح من الواضح أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات جديدة، لوقف نزيف النقاط الذي ربما يحرم الفريق من أن يشغل أحد المراكز الأربعة الأولى في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الرابع.