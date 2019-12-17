أبوظبي تدشن بطولة الأمم الآسيوية للمواي تاي الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم بخيمة المواي تاي أرينا بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي منافسات بطولة أمم أسيا للمواي تاي - أبوظبي 2019، والتي تقام حتى السبت المقبل، وتشهد البطولة التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي مشاركة 301 لاعب ولاعبة من 30 دولة آسيوية، وأكدت المنتخبات المشاركة جاهزيتها للتحدي المثير الذي يقام لأول مرة على مستوى المنطقة.

وكان عبدالله سعيد النيادي رحب بضيوف الإمارات في بلدهم الثاني دولة الإمارات التي فتحت ذراعيها ترحيباً بالجميع، مواصلة لنجاحاتها التنظيمية التي ساعدت على تطور اللعبة على المستوى المحلي والعربي والآسيوي على الرغم من حداثة إشهار اللعبة في مايو 2017.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة أمم آسيا 2019 مؤتمراً صحفياً، أمس، في فندق راديسون بلو بكورنيش أبوظبي، بحضور طلال الهاشمي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي وطارق المهيري مدير البطولة، وستيفان فوكس الأمين العام للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، وأكد المهيري اكتمال عدد الوفود المشاركة في البطولة التي حرص الاتحاد على تنظيمها بعد نجاح البطولة العربية الماضية، وهو ما شجع الاتحاد على استضافة تلك البطولة، وحفز الاتحاد للتقدم عبر القنوات الرسمية لاستضافة بطولة العالم للمواي تاي 2020-2021، حيث يتنافس الاتحاد مع دول تايلاند وروسيا وأستراليا لاستضافة الحدث الكبير.

وثمن طلال الهاشمي مدير قطاع التطوير بمجلس أبوظبي الرياضي الإنجازات الكبيرة التي سجلها اتحاد المواي تاي في مختلف المحافل والبطولات القارية والدولية. وأضاف: «لا بد من الإشادة باستضافة أبوظبي للبطولة للمرة الأولى وسط مشاركة نحو 30 دولة في البطولة، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة الاتحاد الآسيوي والمكانة المرموقة للإمارات في المحيط العالمي، والدور المميز لاتحاد اللعبة».

أما ستيفان فوكس الأمين العام للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، فأكد أن استضافة عاصمة الإمارات لبطولة آسيا على الرغم من حداثة إشهار الاتحاد يؤكد حجم الجهود الرائدة التي ظل يبذلها الاتحاد الذي نجح في تأمين كافة متطلبات النجاح للبطولة قبل أن تبدأ، ووجه الشكر لكل من أسهم في تحقيق ذلك الحلم الآسيوي. ويبدأ برنامج اليوم الأول من بطولة أمم آسيا اليوم عند السابعة صباحاً بعملية الميزان للاعبين في الجولة الافتتاحية على ضوء قرعة البطولة التي جرت أمس، وسيكون حفل الافتتاح في الخامسة مساء بانطلاقة مباريات الدور التمهيدي من تصفيات البطولة، على أن تتواصل المباريات في يومها الأول حتى السابعة مساء.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة 22 فرداً برئاسة ياسر سالم الساعدي نائب رئيس الاتحاد، وضمت عمر علي مخلص المدير الفني والجهاز الفني المكون من سانيت سامات، ومونغوكن وعادل جواد، أما قائمة المنتخب على مستوى الكبار الفئة (A)، فتضم زكريا الجماري وإبراهيم بلال النواصرة ونور الدين سامير، ومحمد مرضي وأمين المعتصم، وإلياس حبيب علي، وأحمد عبدالعزيز عبدالصمد.

أما فئة المراحل العمرية، فضمت في فئة الشباب أحمد خليفة الظاهري، ومحمد أحمد الصابري، ومحمد عبدالله النيادي، وهزاع محمد القبيسي، ونورا خليل عبدالرحمن، ومحمد جمعة الثميري، وعلي حميد اليعربي، وعبدالله سيف الحوسني، وغانم خليفة الظاهري، وعبدالله فهد حمدون، وعمر سمحان، ومحمد سعيد الفلاسي.