ثنائية لخيول إليازية بنت سلطان في مضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

نجحت المهرة «أوبتيميزم» من إسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في الفوز بالشوط السادس والأخير، ضمن الحفل الخامس لسباق نادي أبوظبي للفروسية الذي أقيم أمس الأول، على مضمار نادي أبوظبي، وتكون من 6 أشواط ساخنة تميزت بالتنافس القوي، وشهدت الأمسية ثنائية لخيول الشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان، ونجحت خيول خالد النابودة في الفوز في الشوطين الثاني والخامس.

وفي بداية الحفل، توج «ريكوردمان» لمحمد خليل أحمد، بلقب الشوط الأول من سباق جزيرة الفطيسي للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2400 متر، البالغة قيمة جوائزه المالية 100 ألف درهم، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 2:29:83 دقيقة، بقيادة ريتشاردمولن وإشراف سانيش سيمار.

وأهدت الفرس «إيه إف طراحة» خالد النابودة، لقب الشوط الثاني من كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 2200 متر، وجاء فوز الفرسة بقيادة تاج أوشي، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 2:30:27 دقيقة، بفارق 2.25 طول عن الثاني.

وتوجت المهرة «ظفرة» للشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان بالشوط الثالث على لقب كلاسيكي أبوظبي للمهرات لمسافة 1400 متر، وعلى جوائز مالية قدرها 110 آلاف درهم، وحققت «ظفرة» فوزها بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة فابريس فيرون بعدما قطعت المسافة في زمن قدره 1:32:93 دقيقة.

وواصلت خيول الشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان التفوق في الشوط الرابع، على لقب كلاسيكي أبوظبي للأمهار لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائز هذا الشوط 110 آلاف درهم، وحقق المهر «مقام» المركز الأول، قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:32:94 دقيقة، بقيادة فابريس فيرون.

وعادت خيول النابودة للتألق وخطفت لقب الشوط الخامس من سباق ساس النخل، تكافؤ توليد الإمارات لمسافة 1600 متر، وبلغت جوائز الشوط 85 ألف درهم، وتوج باللقب الجواد «إيه إف ممتاز»، بقيادة فرنادو جارا، وإشراف مصبح المهيري، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 1:46:16 دقيقة.

واختتمت الأمسية بفوز «اوبتيميزم» من إسطبلات العجبان العائد لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بلقب سباق جزيرة الجبيل للمبدئية، والذي جاء لمسافة 1600 متر، وحقق الفوز بقيادة باتريك كوسجراف وإشراف عبدالله الحمادي وقطع المسافة في 1:47:79دقيقة.