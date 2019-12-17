الذيد يستعد لاستضافة «عربية الأسلحة الهوائية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف نادي الذيد يوم السبت المقبل البطولة العربية للأسلحة الهوائية، والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وبإشراف اتحاد الإمارات للرماية، وتستمر فعاليات البطولة حتى 28 ديسمبر الجاري، بميدان الرماية بنادي الذيد، بمشاركة وفود 13 دولة عربية.

وأعلنت اللجنة العليا للبطولة برئاسة اللواء الركن عبدالله محمد حميد المهيري نائب رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وعضوية كل من عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي أمين اتحاد الرماية، سالم محمد بن هويدن رئيس اللجنة المنظمة، سيف هاشل راشد الزحمي رئيس لجنة الحكام، سعيد بن محمد بن أحمد القاسمي «عضواً»، ومجموعة أخرى من الأعضاء واللجان الخاصة.

وأعرب سالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد ورئيس اللجنة المنظمة عن سعادته باستضافة نادي الذيد لفعاليات البطولة العربية للأسلحة الهوائية، وهو ما يعكس قوة نادي الذيد من الناحية الإنشائية، وقدرته التنظيمية لأي بطولة تقام داخل النادي.