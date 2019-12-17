الألعاب الحكومية تعود بحلة جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية إقامة فعاليات النسخة الثالثة خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس/آذار المقبل على شاطئ «كايت بيتش» في دبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبعد النجاح المبهر التي حققته في نسختيها السابقتين، من المتوقع أن تستقطب هذه النسخة مشاركة أكبر، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى المشاركة الدولية.

وعقب النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من الألعاب الحكومية والمشاركة البارزة لمجموعة من فرق الحكومات العالمية التي أبدت رغبة حقيقية في تعزيز حضورها في البطولة.. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في وقت سابق بإطلاق «تحدي المدن» خلال النسخة المقبلة من الألعاب الحكومية لتعود نسخة 2020 بحلة جديدة، بإضافة تحدٍّ جديد إلى فعالياتها تتنافس خلاله مدن العالم للفوز بلقب بطل «تحدي المدن»، إلى جانب اللقب الذي تتنافس فيه الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

ومن المتوقع أن يشارك في الألعاب الحكومية العام المقبل عشرات الفرق التي تمثل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، إلى جانب مشاركة مجموعة من الفرق الدولية من مختلف دول العالم؛ حيث بدأت المدن في تشكيل فرقها التي تمثلها في البطولة، وإعدادهم بشكل يواكب التحديات والمنافسات التي تختبر قدراتهم الذهنية والبدنية.

كما تخوض فرق الحكومات المحلية والاتحادية ذات التحديات بفرق منفصلة للسيدات والرجال، أسوة بالنسخة الماضية للفوز بلقب البطولة وجائزتها المالية البالغة مليون درهم للبطل، و300 ألف درهم للوصيف، و200 ألف درهم لصاحب المركز الثالث.

وشدد مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية أن النجاح الباهر الذي حققته البطولة في نسختيها السابقتين يعكس الدعم الكبير من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتوفيره جميع المقومات المطلوبة لتحقيق النجاح والتميز، ما أسهم في تحفيز المزيد من المدن والحكومات على إبداء رغبتها في المشاركة في هذه النسخة.