شكرا لقرائتكم خبر عن هدية وصلاوية لـ «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرم الوصل شباب الأهلي من نقطتين بالتعادل معه في استاد راشد 1-1، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليتسع الفارق بين الشارقة المتصدر وشباب الأهلي إلى 3 نقاط بعد أن كان نقطة واحدة، وسجل ليوناردو لشباب الأهلي الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة، بينما سجل فابيو ليما هدف الوصل الذي أصبح رصيده 12 نقطة.
وفي مباراة أخرى اقتنص خورفكان تعادلاً ثميناً من الوحدة بنتيجة 2-2، بعدما سجل فهد حديد هدف التعادل لفريقه في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد آل نهيان.
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