تواصل بطولة «تحدي تلقيف» للصقارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل في منطقة بدع العشوش، فعاليات النسخة الأولى من بطولة «تحدي تلقيف» للصقارة، التي ينظمها «مركز زايد للدراسات والبحوث»، التابع لنادي تراث الإمارات، صباح الجمعة من كل أسبوع في الفترة من 6 ديسمبر/‏كانون الأول الجاري وحتى الأسبوع الأول من يناير/‏كانون الثاني المقبل موعد المرحلة النهائية للبطولة، ويشارك فيها 56 متسابقاً تم توزيعهم على أربع مجموعات في المرحلة التأهيلية، أنهت مجموعتان المنافسات.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز قيمة للمتأهلين، مقدمة من الشركات الداعمة: فخر الدار للضيافة؛ شركة تمرين؛ عالم المقناص للوازم الرحلات وتجهيز السيارات؛ عيادة نجم سهيل؛ مؤسسة طير شلوى للصقور؛ تولم للوازم الرحلات وتجهيز السيارات؛ إكس ثري فالكونز.