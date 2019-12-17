انطلاقـة مثـيـرة لكأس رئيس الدولة للشطرنج في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، أمس الأول، بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والذي يستمر حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 104 لاعبين ولاعبات، وسط مشاركة كثيفة من نجوم اللعبة من أبطال الدولة في كافة الفئات السنية.

وأكد حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس الإدارة في نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة خلال كلمة اللجنة المنظمة، أن نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة سيواصل نجاحاته في تنظيم البطولات المميزة على الصعيد الدولي والمحلي، ووجه الخوري الشكر لأندية الدولة واللاعبين على مشاركتهم في هذه البطولة الغالية على قلوب جميع اللاعبين.

وأسفرت فئة الرجال عن فوز سالم عبدالرحمن من نادي الشارقة للشطرنج على حارب الشامسي من نادي العين للشطرنج، وفاز عمران الحوسني من نادي أبوظبي للشطرنج على لاعب ناديه جمعة المهيري، وفاز حمدان مرشول من نادي عجمان للشطرنج على خليفة عيسى البلوشي من نادي دبي للشطرنج، وفاز حمد بدر من نادي الشارقة على لاعب ناديه حمد عصام، وفاز اللاعب عمار السدراني من نادي الفجيرة للشطرنج على اللاعب سعيد الطاهر من نادي الشارقة للشطرنج.

وفازت المصنفة الأولى على البطولة وافية درويش المعمري من نادي العين للشطرنج على لاعبة نادي العين للشطرنج أمل الشامسي، وفازت عائشة المعيني من نادي الشارقة للشطرنج على مريم الحمادي من نادي أبوظبي للشطرنج، وفازت ياسمين العلي من نادي دبي للشطرنج على فاطمة الوهابي من نادي أبوظبي للشطرنج، وفازت روضة السركال من نادي أبوظبي للشطرنج على موزة المعمري من نادي العين للشطرنج، وفازت عائشة سيف آل علي من نادي الشارقة للشطرنج على لاعبة ناديها ريم خليل.