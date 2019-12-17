دوري الصالات يعود اليوم بقمة الشرقية بين الحصن وكلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود الحياة اليوم إلى ملاعب كرة قدم الصالات، بعد توقف المنافسة لأكثر من أسبوعين وستكون ضربة بداية الجولة السادسة بالمواجهة بين دبا الحصن واتحاد كلباء ، وتستكمل مباريات الأسبوع غداً بثلاث مباريات تجمع شباب الأهلي وضيفه مليحة، ويحل البطائح ضيفاً على الحمرية، فيما سيكون النصر ضيفاً على الظفرة.

وحتى نهاية الأسبوع الخامس، يحتل خورفكان المركز الأول برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ولن يشارك في هذه الجولة حسب قرعة المنافسة ونادي شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط و4 مباريات ،والبطائح ثالثاً برصيد 9 نقاط من 4 مباريات والنصر رابعاً برصيد 9 نقاط من 5 مباريات ودبا الحصن خامساً بخمس نقاط من 4 مباريات واتحاد كلباء سادساً بأربع نقاط من 4 مباريات ومليحة سابعاً بأربع نقاط من 5 مباريات والظفرة ثامناً بنقطتين من 4 مباريات والحمرية تاسعاً برصيد نقطة من 5 مباريات.