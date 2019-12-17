المهيري يتألق في مهرجان الدرعية للفروسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق الفارس الإماراتي عبد الله حميد المهيري من نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى في مهرجان الدرعية للفروسية بالرياض السعودية، وتعد البطولة من فئة النجوم ال4 المانحة لنقاط التأهل لنهائي كأس العالم في لاس فيجاس الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبلغ عدد الدول المشاركة في هذه البطولة 13 دولة عربية وغربية، وهذا الانتصار يقرب فارس الإمارات عبد الله حميد المهيري من تحقيق حلمه، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020. وتوجه الفارس المهيري بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، ولنادي الشارقة للفروسية والسباق والإسطبلات الشراع واتحاد الإمارات للفروسية والسباق على الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الكبيرة لفرسان الإمارات.

وتوج الأمير فهد بن جلوي آل سعود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، الفارس الإماراتي عبد الله المهيري؛ بعد أن حصل على المركز الأول في الشوط الثالث (الفئة الكبرى)، محققاً رقماً قياسياً جديداً، قدره 34 ثانية و67 جزءاً من الثانية.