الهلال يواجه فلامنجو في المونديال اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدخل الهلال السعودي الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم اليوم مستعيداً الماضي في مواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس، بأمل البناء للمستقبل وتجاوز عتبة فلامنجو البرازيلي نحو النهائي.

وسيكون الفريق السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام فرصة أن يصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة في نسختها السادسة عشرة ، بعد الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني) والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني)، عندما يلاقي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية.