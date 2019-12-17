أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 16 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 16 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون
الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون
دجلة يحقق فوزه الأول ويعطل قطار المقاولون لمزاحمة الأهلى على صدارة الدورى
نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق فوزه الأول فى الدورى على المقاولون العرب، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
الاتحاد السكندرى يهزم المقاصة 3 / 2 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى
نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة 3 / 2، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الثامنة للدورى.
الانتاج يفوز على طنطا بهدف أمادو نياس بالدوري
انتهت مباراة طنطا والإنتاج الحربى ، التى جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، بتغلب الإنتاج بهدف نظيف أحرزه أمادونياس فى الدقيقة 92 من أحداث المباراة .
في بيان رسمي .. الاسماعيلي يطالب بنقل مباراته مع الأهلي لملعبه
اتحاد الكرة: ننتظر خطاب الإسماعيلى بشأن ملعب مباراة الأهلى لتحويله للأمن
كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن النادى الإسماعيلى لم يخاطب الجبلاية رسميًا لنقل مباراته أمام الأهلى بالدورى والمحدد لها الخميس المقبل، إلى استاد الإسماعيلية بدلاً من المكس بالإسكندرية.
نوكس متوزوى معروض على الأهلى لتدعيم الهجوم فى الشتاء
الأهلي ينشر أول فيديو لكهربا خلال تأهيله قبل قيده بالقائمة الحمراء
حسام عاشور ينتظم ومران استشفائي لأساسيين الأهلي
انتظم حسام عاشور قائد النادي الأهلي في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم الاثنين، والمقام علي ملعب التتش بالجزيرة، وتغيب عاشور عن مران الفريق الجماعي أمس الأول.
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