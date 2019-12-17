أخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 16 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 16 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون

الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون

تغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

دجلة يحقق فوزه الأول ويعطل قطار المقاولون لمزاحمة الأهلى على صدارة الدورى

نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق فوزه الأول فى الدورى على المقاولون العرب، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الاتحاد السكندرى يهزم المقاصة 3 / 2 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة 3 / 2، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الثامنة للدورى.

الانتاج يفوز على طنطا بهدف أمادو نياس بالدوري انتهت مباراة طنطا والإنتاج الحربى ، التى جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، بتغلب الإنتاج بهدف نظيف أحرزه أمادونياس فى الدقيقة 92 من أحداث المباراة . طارق سامي يُدير مباراة إنبى والمصرى.. وناجى لبيراميدز والجونة أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي غداً الثلاثاء، فى الأسبوع الثامن منافسات بطولة الدورى الممتاز والتى جاءت Advertisements

في بيان رسمي .. الاسماعيلي يطالب بنقل مباراته مع الأهلي لملعبه تقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية. اتحاد الكرة: ننتظر خطاب الإسماعيلى بشأن ملعب مباراة الأهلى لتحويله للأمن كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن النادى الإسماعيلى لم يخاطب الجبلاية رسميًا لنقل مباراته أمام الأهلى بالدورى والمحدد لها الخميس المقبل، إلى استاد الإسماعيلية بدلاً من المكس بالإسكندرية.

نوكس متوزوى معروض على الأهلى لتدعيم الهجوم فى الشتاء

دخل نوكس متوزوى، لاعب نادى جولدن أروس الجنوب أفريقى ومنتخب الزيمبابوي دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

الأهلي ينشر أول فيديو لكهربا خلال تأهيله قبل قيده بالقائمة الحمراء

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر فيديو لانتظام محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر الجديد في التدريبات من أجل تأهيله قبل قيده في القائمة الحمراء في يناير المقبل.