شكرا لقرائتكم خبر عن السقا : لاعبو الزمالك خارج الخدمة وطارق يحيى نجح فى إيقاف ساسى وحامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا قائد المنتخب المصرى السابق أن جميع لاعبى فريق الزمالك اليوم خارج الخدمة تماما أثناء مباراتهم أمام طلائع الجيش فى بطولة الدورى المصرى .

وأضاف عبد الظاهر السقا خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أن لاعبى الزمالك غير قادرة على بناء الهجمة منذ بداية المباراة وطارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش نجح فى أيقاف خطورة الأبيض عن طريق إيقاف الثنانى التونسى فرجانى ساسى و طارق حامد .

وأشار عبد الظاهر السقا أنه لا يوجد لاعب فى الفريق الأبيض يقوم بدورة داخل المستطيل الاخضر أدت الى الهزيمة اليوم أمام طلائع الجيش.

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حقق فريق طلائع الجيش الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفًا للصربى ميتشو.