شكرا لقرائتكم خبر عن حازم امام: اعتذار طارق يحيي لجمهور الزمالك "غير منطقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن التصريحات التي أطلقها طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عقب فوز فريقه على الزمالك اليوم ، ليست منطقية، حيث اعتذر طارق يحيي لجمهور الزمالك عن الخسارة.

وقال حازم امام في تصريحات لقناة أون سبورت: "طارق يحيي مكنش المفروض يعتذر هو مدرب محترف ولابد أن يحقق الفوز لأن هذا هو دوره مع الفريق"، وأضاف الثعلب أن غضب طارق يحيي من بعض الجماهير ووسائل الإعلام التي اتهمته بتفويت المباراة للزمالك، أمر منطقي لأنه مدرب كبير ولا يجوز اتهامه بمثل تلك الاتهامات.

واختتم حازم أمام تصريحاته موجهًا رسالة إلى طارق يحيي: الأهلاوية أو الزملكاوية الذين يتهمون أي مدرب بتفويت مباراة "مبيفهموش في الكورة"، ولا يجب أن تلتفتت لهم.