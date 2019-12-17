شكرا لقرائتكم خبر عن يوم ضربات الجزاء المهدرة فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الموافق 16/ 12/ 2019 اهدار ثلاثة ضربات جزاء فى ثلاث مباريات مختلفة بالجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وبالتحديد فى مباراة المقاولون و وادى دجلة، والمقاصة والاتحاد السكندرى، وطلائع الجيش والزمالك.

محمد رضا يهدر ركلة جزاء لدجلة أمام المقاولون

أهدر محمد رضا لاعب وادى دجلة ضربة جزاء لفريقه فى الدقيقة 41 أمام المقاولون، بعدما نجح محمد أبو السعود حارس المرمى، فى المباراة التى جمعتهما على استاد المقاولون، وانتهت بفوز الفريق الدجلاوى بهدف دون رد أحرزه مروان حمدى.

بهذه النتيجة تعطل قطار المقاولون الذي كان سيزاحم الأهلي على صدارة الدورى، ليحتل ذئاب الجبل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما هرب وادى دجلة من قاع الدورى، وقفز 3 مراكز بهذا الفوز الغالى، ليصبح فى المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.

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أهدر محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، ضربة جزاء لفريقه أمام الإتحاد السكندرى بعدما تصدى لها عماد السيد، فى الدقيقة 39 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد السلام، وانتهت بفوز زعيم الثغر بنتيجة 3/2. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 17 نقطة فى المركز الثانى للدورى، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 7 نقاط فى مؤخرة جدول الترتيب.

محمد إبراهيم يهدر ركلة جزاء للمقاصة أمام الاتحادعاصم صلاح يهدر ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش أمام الزمالك

فشل عاصم صلاح مدافع طلائع الجيش في تسجيل هدف لفريقه في مرمي الزمالك بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 52 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3/2.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.