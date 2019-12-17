شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وطلائع الجيش.. إصابة جريشة والهدف الملغى وركلة الجزاء الأبرز في المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلائع الجيش * الزمالك

المسابقة: الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام المصري

الملعب: استاد الجيش بالسويس

نتيجة المباراة: ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح طلائع الجيش

حكم ساحة؟: جهاد جريشة

المساعد الأول: يوسف البساطي

المساعد الثاني: محمد عزازي

الحكم الرابع: علي طلبه

ميزان التقييم لطاقم التحكيم:

حكم المباراة: جهاد جريشة

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة:

تحمل الحكم جهاد جريشة عناء الإصابة التي حدثت له في الدقيقة الثانية من الشوط الأول عندما استخدم عنصر السرعة القصوى فى هجمة عكسية لصالح فريق طلائع الجيش، وقد لازمتة الإصابة على مدار شوطي المباراة ونتيجة إلى خبرات الحكم جريشة في قراءة طرق وأساليب لعب الفريقين، وتوقع أماكن اللعب استطاع أن يسيطر على أحداث المباراة بأقل مجهود بدني، وكانت أهم أحداث المباراة في الدقيقة 50 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الجيش نتيجة العرقلة الواضحة من لاعب الزمالك فرجاني ساسي ضد مهاجم الجيش لا يتردد جريشة في احتساب ركلة الجزاء ، وفي الدقيقة 77 قرار صحيح من المساعد الثاني محمد عزازي باحتساب تسلل علي لاعب الزمالك بامبو الذي كان في موقف تسلل لحظة لعب الكرة في مرمي الجيش.

العقوبات الانضباطية: انذر الحكم كلا من ناصر منسي، فرانك ستيفن من نادي الجيش في الدقائق 16، 42 نتيجة التهور والتشابك مع المنافس. كما أنذر كلا من طارق حامد، أوناجم من نادي الزمالك لنفس السبب. والقرارات الانضباطية صحيحة.

تقييم عناصر اللياقة البدنية والتمركز: تحامل الحكم علي نفسة علي الرغم من وجود الإصابة، واستخدم عنصر التحمل العام علي مدار شوطي اللقاء بالأضافة إلى استخدام عنصر التوقع وقراءة اللعب للتواجد بالقرب من الأحداث.

تقييم الحكمين المساعدين:

المساعد الأول: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 11، 23، 81 بتقدير صحيح نتيجة التمركز والليقظة، وفي الدقيقة 15، 69 أشارة علي عبور الكرة خط التماس والكرة مازالت في اللعب.

المساعد الثاني: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 25 تقدير صحيح ، وفي الدقيقة 77 قرار صحيح من المساعد باحتساب تسلل علي مهاجم الزمالك كريم بامبو الذي كان في موقف تسلل لحظة لعب الكرة من زميله.

الحكم الرابع: تعاون جيد من الحكم الرابع طبقا للقانون.