شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر تويتر والجماهير تطالب بالإنقاذ قبل خسارة المنافسة على الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج الزمالك تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب هزيمة الأبيض أمام طلائع الجيش فى بطولة الدورى المصرى.

وجاءت ردود أفعال جمهور الزمالك أن الفريق يحتاج الى الدعم خلال المرحلة المقبلة ويجب إنقاذ الموقف من قبل المسئولين داخل القلعة البيضاء قبل زيادة نزيف النقاط وخسارة المنافسة على بطولة الدورىالمصرى .

تغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

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