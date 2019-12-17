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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر تويتر والجماهير تطالب بالإنقاذ قبل خسارة المنافسة على الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج الزمالك تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب هزيمة الأبيض أمام طلائع الجيش فى بطولة الدورى المصرى.
وجاءت ردود أفعال جمهور الزمالك أن الفريق يحتاج الى الدعم خلال المرحلة المقبلة ويجب إنقاذ الموقف من قبل المسئولين داخل القلعة البيضاء قبل زيادة نزيف النقاط وخسارة المنافسة على بطولة الدورىالمصرى .
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