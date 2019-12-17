شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتراجع عن إراحة الأساسيين بسبب الجلسة المرتقبة مع رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مسؤولو الزمالك، عن حصول اللاعبين الأساسيين على راحة غداً الثلاثاء، بعد الهزيمة التى تعرض لها الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام طلائع الجيش، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز.

وكشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن جميع اللاعبين سيتواجدون فى مران الغد رغم تأكيدات جهاز الفريق خلال الخروج من ملعب مواجهة طلائع الجيش، إن غدا سيكون هناك راحة للأساسيين ومران للبدلاء والمستبعدين استعدادا لمواجهة سموحة، التى ستقام يوم الجمعة القادم، فى الأسبوع التاسع من بطولة الدورى الممتاز.

وبذلك سيتواجد جميع لاعبى الزمالك فى مقر النادى غداً، خاصة إن هناك جلسة مرتقبة مع مرتضى منصور رئيس النادى بعد الخسارة التى تلقاها الأبيض بعد الانتصارات التى حققها الفريق فى 3 مباريات بالبطولات المختلفة عقب تولى الفرنسى باتريس كارتيرون المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.