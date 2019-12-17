شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفى بعد الخسارة من طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض المدير الفني للزمالك حضور المؤتمر بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في اللقاء حيث حضر المدرب الفرنسى المؤتمرات السابقة منذ توليه المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو ولكن جاءت الخسارة ليقرر كارتيرون مقاطعة المؤتمر الصحفى.

وتوقف رصيد فريق الزمالك بعد الخسارة عند 13 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني عشر.