فيديو.. طارق يحيى باكيًا: "ربنا نصرنى على المشككين فى أخلاقياتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكى طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش، أثناء الإدلاء بتصريحات لقناة تايم سبورت عقب مباراة فريقه أمام الزمالك والتى انتهت بفوز الطلائع 3 /2.

وقال طارق يحيى باكيا:" ربنا نصرنى على المشككين فى أخلاقياتى"، قبل أن يغادر رافضا استكمال المقابلة التليفزيونية.

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وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.