شكرا لقرائتكم مع كارتيرون.. الزمالك يستقبل أسرع هدفين فى الدورى هذا الموسم حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أحرز محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 3 من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقامة حاليًا على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري، لتصبح النتيجة 1/0 لفريق طلائع الجيش.
بينما تمكن فريق إنبي من تسجيل أسرع هدف في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم في شباك نادي الزمالك خلال مباريات الجولة السادسة والتى أنتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف سجلة اللاعب محمد بسيونى فى الثانية 21 من عمر اللقاء .
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