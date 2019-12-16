شكرا لقرائتكم مع كارتيرون.. الزمالك يستقبل أسرع هدفين فى الدورى هذا الموسم حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون، هذا الموسم أسرع هدفين هذا الموسم من بطولة الدورى المصرى . أحرز محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 3 من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقامة حاليًا على استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري، لتصبح النتيجة 1/0 لفريق طلائع الجيش. Advertisements بينما تمكن فريق إنبي من تسجيل أسرع هدف في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم في شباك نادي الزمالك خلال مباريات الجولة السادسة والتى أنتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف سجلة اللاعب محمد بسيونى فى الثانية 21 من عمر اللقاء .

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