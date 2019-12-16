شكرا لقرائتكم سيف زاهر: الزمالك يفتقد الروح والعزيمة على تحقيق الفوز عكس الأهلى المقاتل أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى سيف زاهر أداء لاعبو الزمالك، بعد الخسارة من طلائع الجيش بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.

أوضح سيف زاهر خلال تقديم الاستوديو التحليلى عبر شاشة "أون سبورت" أن لاعبو الزمالك افتقدوا الروح والعزيمة والاصرار على تحقيق الفوز، على عكس الأهلى الذى كان يقاتل أمام حرس الحدود بالأمس من أجل تحقيق الفوز، قائلاً: "لاعبى الزمالك كانوا واقفين بيتفرجوا ومش عايزين يتحركوا".