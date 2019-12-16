شكرا لقرائتكم محمود علاء يرفض التهدئة من شقيقه بعد خسارة الزمالك أمام الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمود علاء مدافع الزمالك، محاولة شقيقه أحمد علاء لتهدئته بعد خسارة الأبيض من الطلائع بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وحاول أحمد علاء التحدث مع شقيقه محمود لتهدئته بعد الخسارة، إلا أن الأخير رفض وتوجه مسرعًا إلى غرف خلع الملابس.

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وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.