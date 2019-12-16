شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتفق على مباراة ودية غدا أمام الشهداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى على اقامة مباراة ودية غدا أمام فريق الشهداء. يأتى ذلك ، ضمن استعدادات الفريق للمباراة المرتقبة أمام الأهلى والمحدد لها الخميس المقبل فى قمة الأسبوع التاسع بمسابقة الدورى المحلى. ويتطلع جهاز الفريق لتجهيز جميع لاعبيه ، تحسبا للاستعانة بجهود أى منهم خلال اللقاء المنتظر.

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