شكرا لقرائتكم ديسابر يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تواجه الجونة في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان خط الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - على جبر - عبد الله بكري - ولفريد كانون Advertisements خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني خط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس. ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 9 اهداف فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 12 هدفاً .

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