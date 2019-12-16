شكرا لقرائتكم بعد رفضه تسديد ركلة الجزاء.. المقاصة يغلظ عقوبات الحاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة لمعاقبة محمد رمضان لاعب الفريق باستبعاده من المباريات المقبلة للفريق ، بسبب عدم تنفيذه التعليمات بشأن تسديد ركلات الجزاء.

كان الجهاز الفني قد وقع عقوبة علي اللاعب بخصم جزء من مستحقاته بسبب قيامه بترك ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق في مباراة الاتحاد السكندري لزميله محمد إبراهيم الذي سددها برعونة ويتصدي لها حارس الاتحاد، في المباراة التي خسرها المقاصة 3/2.

ولم يكتف الجهاز الفني بالعقوبة المالية ، وتتجه النية لاستبعاده من المباريات حتي يلتزم جميع اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني.