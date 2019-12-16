شكرا لقرائتكم حازم امام: طارق يحيي مكنش المفروض يعتذر هو مدرب محترف ولابد ان يحقق الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال حازم امام في تصريحات لقناة اون سبورت : "طارق يحيي مكنش المفروض يعتذر هو مدرب محترف ولابد ان يحقق الفوز لان هذا هو دوره مع الفريق"، وأضاف الثعلب ان غضب طارق يحيي من بعض الجماهير ووسائل الإعلام التي اتهمته بتفويت المباراة للزمالك، امر منطقي لانه مدرب كبير ولا يجوز اتهامه بمثل تلك الاتهامات.
واختتم حازم امام تصريحاته موجها رسالة الي طارق يحيي : الاهلاوية او الزملكاوية الذين يتهموا أي مدرب بتفويت مباراة " مبيفهموش في الكورة "، ولا يجب ان تلتفتت لهم.
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