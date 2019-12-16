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شكرا لقرائتكم فرج عامر يرصد مليونىّ و500 ألف جنيه للاستغناء عن "حماصة" للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و قال عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " : لا صفقات تبادلية مع الأهلى مشيرا الى تحديد مبلغ ال 2 ونصف مليون جنيه من أجل انتقال اللاعب للقلعة الحمراء ".
يذكر أن حماصة شارك مع الأهلى فى اكثر من بطولة على سبيل الاعارة ، مقدما افضل مستويات حتى فكر الاهلى فى شراؤه لتدعيم صفوفه .
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