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فرج عامر يرصد مليونىّ و500 ألف جنيه للاستغناء عن "حماصة" للأهلى

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جدة - عمرو شويل حدد فرج عامر رئيس نادى سموحة مبلغ مليونىّ و500 ألف جنيه من أجل الاستغناء عن أبو الفتوح أحمد "حماصة" نجم اليد للأهلى .

 

و قال عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " : لا صفقات تبادلية مع الأهلى مشيرا الى تحديد مبلغ ال 2 ونصف مليون جنيه من أجل انتقال اللاعب للقلعة الحمراء ".

 

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يذكر أن حماصة شارك مع الأهلى فى اكثر من بطولة على سبيل الاعارة ، مقدما افضل مستويات حتى فكر الاهلى فى شراؤه لتدعيم صفوفه .

 


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