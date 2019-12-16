شكرا لقرائتكم كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك الاساسيين راحة 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات غداً الثلاثاء، عقب الخسارة اليوم الإثنين، من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما قرر كارتيرون أن يكون المران فى الواحدة من ظهر الغد لمجموعة البدلاء والمستبعدين استعدادا لمواجهة سموحة القادمة، التى ستقام يوم الجمعة القادمة، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع التاسع بالدورى الممتاز.

وتوقف رصيد فريق الزمالك بعد الخسارة عند 13 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني عشر.