شكرا لقرائتكم الزمالك يتراجع على حصول اللاعبين الأساسيين على راحة غداً الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن جميع اللاعبين سيتواجدون فى مران الغد رغم تأكيدات جهاز الفريق خلال الخروج من ملعب مواجهة طلائع الجيش، إن غدا سيكون هناك راحة للأساسيين ومران للبدلاء والمستبعدين استعدادا لمواجهة سموحة، التى ستقام يوم الجمعة القادم، فى الأسبوع التاسع من بطولة الدورى الممتاز.
وبذلك سيتواجد جميع لاعبى الزمالك فى مقر النادى غداً، خاصة إن هناك جلسة مرتقبة مع مرتضى منصور رئيس النادى بعد الخسارة التى تلقاها الأبيض بعد الانتصارات التى حققها الفريق فى 3 مباريات بالبطولات المختلفة عقب تولى الفرنسى باتريس كارتيرون المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.
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