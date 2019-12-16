شكرا لقرائتكم باتريس كارتيرون يرفض حضور المؤتمر بعد هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفض المدير الفني للزمالك حضور المؤتمر بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في اللقاء حيث حضر المدرب الفرنسى المؤتمرات السابقة منذ توليه المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو ولكن جاءت الخسارة ليقرر كارتيرون مقاطعة المؤتمر الصحفى.
وتوقف رصيد الزمالك بعد الخسارة عند 13 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر باتريس كارتيرون يرفض حضور المؤتمر بعد هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.