شكرا لقرائتكم باتريس كارتيرون يرفض حضور المؤتمر بعد هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، حضور المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفض المدير الفني للزمالك حضور المؤتمر بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في اللقاء حيث حضر المدرب الفرنسى المؤتمرات السابقة منذ توليه المسؤولية الفنية خلفا للصربى ميتشو ولكن جاءت الخسارة ليقرر كارتيرون مقاطعة المؤتمر الصحفى.

وتوقف رصيد الزمالك بعد الخسارة عند 13 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني عشر.