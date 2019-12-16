شكرا لقرائتكم جونياس: عبد المنصف حول مسار المباراة بعد التصدى لانفراد المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص تاكيس جونيس على الاشادة بـ"أوسة" عقب انتهاء المباراة، على تصديه لفرصة هدف محقق لذئاب الجبل، مؤكدًا أن هذا التصدى بمثابة نقطة تحول فى المباراة، خاصة وأن هدف الفوز أحرزه مروان حمدى فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليقتنص دجلة أول ثلاث نقاط فى مشواره بالدورى.
بهذه النتيجة تعطل قطار المقاولون الذي كان سيزاحم الأهلي على صدارة الدورى، ليحتل ذئاب الجبل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما هرب وادى دجلة من قاع الدورى، وقفز 3 مراكز بهذا الفوز الغالى، ليصبح فى المركز الـ 15 برصيد 6 نقاط.
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