شكرا لقرائتكم أيمن يونس عن خسارة الزمالك أمام الطلائع : مأساوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن الجبهة اليمنى للزمالك فى المباراة كانت سيئة للغاية، ولاعبو الأبيض وقعوا فى كل السلبيات اليوم أمام الطلائع. Advertisements وانتقد يونس أداء فرجانى ساسى قائلا:" لاعب بطيء ويلعب باستعراض واستبداله تأخر كثيرا".

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