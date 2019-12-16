شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد: الزمالك يتراجع بعد كل مباراة كبيرة يلعبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد الواحد السيد فى تصريحات لقناة تايم سبورت: "مشكلة لاعبى الزمالك منذ أن كنت لاعبا أنه بعد الفوز فى مباراة كبيرة يتراجع المستوى فى المباراة التالية ويجب على المدرب أن يحل هذه المشكلة".
تابع عبد الواحد السيد أن طلائع الجيش أضاع أكثر من فرصة لزيادة الأهداف، بينما يعانى الزمالك فى الجانب الهجومية قائلا:" أشرف بن شرقى وأوباما ومحمد اوناجم مش موجودين".
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