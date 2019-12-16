شكرا لقرائتكم طارق يحيى بعتذر لجمهور الزمالك عن النتيجة .. ويقول : "ده شغلي أنا آسف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش، إنه يعتذر لجماهير الزمالك بعد الفوز الذى تحقق على الأبيض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز.

وقال طارق يحيى فى المؤتمر الصحفى للمباراة:"بعتذر لجمهور الزمالك عن النتيجة، وده شغلي أنا آسف، أنا بخلص في نادي الزمالك وبخلص في نادي طلائع الجيش وبخلص في أي مكان أنا ببقى موجود فيه".

كما أوضح طارق يحيى إن المكسب على فريق الزمالك يكون بالنسبة له ممزوج بالحزن والفرح، متابعاً إنه يكرر اعتذاره لجمهور الفريق الأبيض، قائلاً:"الحمد لله على المكسب صادفنا سوء حظ غير طبيعي لعبنا 4 مباريات لم أوفق في الفوز بعد إضاعة ركلة الجزاء شعرت بهروب المباراة أمام الزمالك.. وأنا اشتغلت في الزمالك شهر تفانيت وأخلصت في شغلي وبخلص في أي مكان بشتغل فيه وعلى جماهير الزمتلك تفتخر بنجاح أبناءها خارج النادي".

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وعلق طارق يحيى على أمر تفويته للزمالك الذى تردد قبل اللقاء قائلاً:"أنا راجل فلاح وعيب كلام صغير بيتقال إنى مريح 7 لاعبين عشان الزمالك أنا جيت في 4 إصابات من قبل ما أمسك الفريق وكل الغيابات إصابات منهم 3 لاعيبة في مركز الباك اليمين".

أما عن فرحته وحزنه بالفوز على الزمالك قال:" الفوز على الزمالك ممزوح بحزن ولكن فرحان عشان فريقي وموقفه الصعب وحزين بسبب إن ده بيتي وده مش عيب بالعكس .. توقعت التعادل وليس الفوز، غياب حازم إمام فرق كتير جدا مع الزمالك بسبب خبراته وقفلت الأطراف واستغليت سرعات الثلاثي الهجومي فى فريقى".