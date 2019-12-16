شكرا لقرائتكم نوكس متوزوى يدخل دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل نوكس متوزوى لاعب نادى جولدن اروس الجنوب افريقي ومنتخب الزيمبابوي دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم. ويقدم متوزوي مستوي متميز مع ناديه حيث نجح في احراز 8 أهداف في 13 مباراة هذا الموسم، كما شارك اللاعب ببطولة الأمم الأفريقية مع مننخب بلاده والتي اقيمت في مصر مؤخرا. ويضع الأهلي المهاجم الزيمبابوي كخيار بديل للنيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي يعتلي صدارة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الشتاء.

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