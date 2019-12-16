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جدة - عمرو شويل ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش شهد مواصلة فريق الأهلى التربع على القمة برصيد 18 نقطة بينما جاء الاتحاد السكندري فى الوصافة برصيد 17 نقطة وحل المقاولون العرب ثالثا برصيد 16 نقطة ثم جاء سموحة فى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش شهد سقوط الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.

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ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش



ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش فيما بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من:"محمد بسام فى حراسة المرمى، على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح فى خط الدفاع، فرانك ستفين، مهند لاشين، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".