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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، في بيان رسمي.. ال‘سماعيلي يطالب بنقل مباراته مع الأهلي لملعبه.

الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون

تغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

دجلة يحقق فوزه الأول ويعطل قطار المقاولون لمزاحمة الأهلى على صدارة الدورى

نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق فوزه الأول فى الدورى على المقاولون العرب، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الاتحاد السكندرى يهزم المقاصة 3 / 2 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة 3 / 2، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الثامنة للدورى.

الانتاج يفوز على طنطا بهدف أمادو نياس بالدوري انتهت مباراة طنطا والإنتاج الحربى ، التى جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، بتغلب الإنتاج بهدف نظيف أحرزه أمادونياس فى الدقيقة 92 من أحداث المباراة .

في بيان رسمي .. الاسماعيلي يطالب بنقل مباراته مع الأهلي لملعبه Advertisements تقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمى لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلى فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية. اتحاد الكرة: ننتظر خطاب الإسماعيلى بشأن ملعب مباراة الأهلى لتحويله للأمن كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن النادى الإسماعيلى لم يخاطب الجبلاية رسميًا لنقل مباراته أمام الأهلى بالدورى والمحدد لها الخميس المقبل، إلى استاد الإسماعيلية بدلاً من المكس بالإسكندرية.

نوكس متوزوى معروض على الأهلى لتدعيم الهجوم فى الشتاء

دخل نوكس متوزوى، لاعب نادى جولدن أروس الجنوب أفريقى ومنتخب الزيمبابوي دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.