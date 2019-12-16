شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة.. كارتيرون يستعين بـ"البدلاء" فى مران الغد وراحة للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، عقب الخسارة اليوم الإثنين، من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما قرر كارتيرون أن يكون المران فى الواحدة من ظهر الغد لمجموعة البدلاء والمستبعدين استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع التاسع بالدورى الممتاز.

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وتوقف رصيد فريق الزمالك بعد الخسارة عند 13 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني عشر.