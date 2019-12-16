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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاثنين 16/12/2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 16/12/2019العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها هزيمة الزمالك من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري.
طلائع الجيش يحقق أول فوز ببطولة الدورى على حساب الزمالك
نجح فريق طلائع الجيش فى تحقيق فوزه الأول ببطولة الدورى على حساب الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز.
كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفى بعد الخسارة من طلائع الجيش
حازم امام: اعتذار طارق يحيي لجمهور الزمالك "غير منطقى"
أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن التصريحات التي أطلقها طارق يحيي المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عقب فوز فريقه على الزمالك اليوم ، ليست منطقية، حيث اعتذر طارق يحيي لجمهور الزمالك عن الخسارة.
الزمالك يستقر على عودة "جنش" بداية من شهر يناير المقبل
استقر جهاز الزمالك على عودة محمود جنش حارس الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للأبيض، بداية من شهر يناير المقبل، استعدادًا لعودته للمشاركة مع الفريق بشكل رسمى فى المباريات المحلية.
بعد الخسارة.. كارتيرون يستعين بـ"البدلاء" فى مران الغد وراحة للأساسيين
قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، عقب الخسارة اليوم الإثنين، من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
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