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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019 أربع مباريات ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى حيث استضاف طنطا فريق الإنتاج الحربى والتقى الاتحاد السكندرى مع مصر المقاصة و واجه المقاولون العرب نظيره وادى دجلة وفى الختام مباراة الزمالك وطلائع الجيش.
الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون
دجلة يحقق فوزه الأول ويعطل قطار المقاولون لمزاحمة الأهلى على صدارة الدورى
نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق فوزه الأول فى الدورى على المقاولون العرب، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
الاتحاد السكندرى يهزم المقاصة 3 / 2 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى
نجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة 3 / 2، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الثامنة للدورى.
الانتاج يفوز على طنطا بهدف أمادو نياس بالدوري
انتهت مباراة طنطا والإنتاج الحربى ، التى جمعت الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري، بتغلب الإنتاج بهدف نظيف أحرزه أمادونياس فى الدقيقة 92 من أحداث المباراة .
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