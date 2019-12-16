شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الأهلى يمتلك أقوى خط دفاع وهجوم ولا يحتاج لتدعيمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن أن الفريق الأحمر لا يحتاج لتدعيم خطي الدفاع والهجوم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح عدلى القيعي في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى قائلاً: "الأهلى يمتلك أقوى خطى دفاع وهجوم في مصر ولا يحتاج لتدعيميهم والناس خايفة وعايزة تدعيم خوفًا من أفريقيا، ومفيش شكر، الجهاز الفني مقدر وعارف هو بيعمل أيه".

وانتقل كهربا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع أفيش البرتغالي من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي المدون في عقده والذي بلغت قيمته 400 ألف دولار، وينتظر الأهلى قيد اللاعب فى قائمته المحلية مطلع شهر يناير المقبل، ثم قيده فى القائمة الأفريقية.

Advertisements