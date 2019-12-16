شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع بلاعبى الزمالك عقب الهزيمة من طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم عقد جلسة مع لاعبي الفريق غدًا، عقب الهزيمة من طلائع الجيش اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري.

وقال مرتضي منصور في تصريحات إعلامية، إنه سيتم عقد جلسة مع اللاعبين لمناقشة أسباب الهزيمة والظهور بمستوى ضعيف في مباراة اليوم، مؤكدًا أنه غير راضٍ عن الأداء ولا النتيجة وسيبحث مع اللاعبين عن أسباب التدهور وتذبذب النتائج والمستوى.

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الـ 4 برصيد 13 نقطة في جدول الدوري، ويبدأ الزمالك غدًا استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.