حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16 / 12 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون دجلة يحقق فوزه الأول ويعطل قطار المقاولون لمزاحمة الأهلى على صدارة الدورى الاتحاد السكندرى يهزم المقاصة 3 / 2 ويرتقى للمركز الثانى بالدورى الانتاج يفوز على طنطا بهدف أمادو نياس بالدوري طارق سامي يُدير مباراة إنبى والمصرى.. وناجى لبيراميدز والجونة في بيان رسمي .. الاسماعيلي يطالب بنقل مباراته مع الأهلي لملعبه Advertisements اتحاد الكرة: ننتظر خطاب الإسماعيلى بشأن ملعب مباراة الأهلى لتحويله للأمن نوكس متوزوى معروض على الأهلى لتدعيم الهجوم فى الشتاء الأهلي ينشر أول فيديو لكهربا خلال تأهيله قبل قيده بالقائمة الحمراء حسام عاشور ينتظم ومران استشفائي لأساسيين الأهلي

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