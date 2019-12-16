شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثامنة تشهد أول فوز لفريقين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثانى من منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تحقيق فريقين الفوز لأول مرة منذ انطلاق الموسم الحالى 2019 - 2020، واقتناص أول ثلاث نقاط فى مشوار المنافسة.

ومن المفارقات التى شهدها اليوم الإثنين أيضًا، أن فوز طلائع الجيش على الزمالك والذى يعد الأول للطلائع فى المسابقة، هو الخسارة الأولى لكارتيرون مع الفارس الأبيض منذ توليه المهمة خلفًا للصربى ميتشو.

كما انتهت الأربع مباريات التى أقيمت اليوم، بنفس النتائج، حيث فاز الإنتاج على طنطا بهدف، وبنفس النتيجة فاز دجلة على المقاولون، وهزم الاتحاد السكندرى المقاصة بنتيجة 3/2، وهى نفس النتيجة التى خسر بها الزمالك من طلائع الجيش.

دجلة يحقق فوزه الأول ويعطل قطار المقاولون لمزاحمة الأهلى على صدارة الدورى