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شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الثامنة تشهد أول فوز لفريقين فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثانى من منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تحقيق فريقين الفوز لأول مرة منذ انطلاق الموسم الحالى 2019 - 2020، واقتناص أول ثلاث نقاط فى مشوار المنافسة.
ومن المفارقات التى شهدها اليوم الإثنين أيضًا، أن فوز طلائع الجيش على الزمالك والذى يعد الأول للطلائع فى المسابقة، هو الخسارة الأولى لكارتيرون مع الفارس الأبيض منذ توليه المهمة خلفًا للصربى ميتشو.
كما انتهت الأربع مباريات التى أقيمت اليوم، بنفس النتائج، حيث فاز الإنتاج على طنطا بهدف، وبنفس النتيجة فاز دجلة على المقاولون، وهزم الاتحاد السكندرى المقاصة بنتيجة 3/2، وهى نفس النتيجة التى خسر بها الزمالك من طلائع الجيش.دجلة يحقق فوزه الأول ويعطل قطار المقاولون لمزاحمة الأهلى على صدارة الدورى
نجح فريق وادى دجلة فى تحقيق فوزه الأول فى الدورى على المقاولون العرب، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على استاد المقاولون بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وأهدر محمد رضا لاعب وادى دجلة ضربة جزاء لفريقه فى الدقيقة 41، بعدما نجح محمد أبو السعود حارس المقاولون فى التصدى لها، وشهدت المباراة ضغط مكثف طوال شوطى اللقاء من غزلان دجلة، حتى نجح مروان حمدى فى احراز هدف فوز دجلة بالدقيقة 86، وتلقى حسن الشامى لاعب المقاولون البطاقة الحمراء فى الدقيقة 90.
بهذه النتيجة تعطل قطار المقاولون الذي كان سيزاحم الأهلي على صدارة الدورى، ليحتل ذئاب الجبل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما هرب وادى دجلة من قاع الدورى، وقفز 3 مراكز بهذا الفوز الغالى، ليصبح فى المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.
الزمالك يتعرض للخسارة من طلائع الجيش بثلاثية فى أول هزيمة لـ كارتيرون
وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.
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