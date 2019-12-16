شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى ردًا على التفويت للزمالك: "زهقت وأفكر فى اعتزال التدريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش حزنه الشديد من تكرار الاتهامات الموجهة له بالتفويت لناديه الأصلى الزمالك، قائلاً: "زهقت من الشائعات والكلام الفارغ ده وأفكر فى اعتزال التدريب بسبب هذه السخافات".

وقال طارق يحيى فى تصريحات لقناة أون سبورت: "أنا راجل فلاح وعيب كلام صغير بيتقال إنى مريح 7 لاعبين عشان الزمالك أنا جيت في 4 إصابات من قبل ما أمسك الفريق وكل الغيابات إصابات منهم 3 لاعيبة في مركز الباك اليمين".

أما عن فرحته وحزنه بالفوز على الزمالك قال: "الفوز على الزمالك ممزوج بحزن ولكن فرحان عشان فريقي وموقفه الصعب وحزين بسبب إن ده بيتي وده مش عيب بالعكس.. توقعت التعادل وليس الفوز، غياب حازم إمام فرق كتير جدًا مع الزمالك بسبب خبراته وقفلت الأطراف واستغليت سرعات الثلاثي الهجومي فى فريقى".

Advertisements

وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.