شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مباراة الزمالك والطلائع مأساوية.. وفرجانى ساسى يلعب باستعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أيمن يونس نجم الزمالك السابق، مباراة الأبيض أمام طلائع الجيش بالدورى التى انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 3 /2 بالمأساوية.

قال أيمن يونس فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن الجبهة اليمنى للزمالك فى المباراة كانت سيئة للغاية، ولاعبو الأبيض وقعوا فى كل السلبيات اليوم أمام الطلائع.

وانتقد يونس أداء فرجانى ساسى قائلاً: "لاعب بطيء ويلعب باستعراض واستبداله تأخر كثيرا".

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وتغلب طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى على الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، يعد اللقاء الأول الذى يخسره الأبيض تحت قيادة كارتيرون الذى تولى المسئولية الفنية خلفًا للصربى ميتشو.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.