شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري عقب هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق الزمالك أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى والتى أقيمت على استاد السويس.

وارتكب لاعبو الزمالك أخطاء كارثية خاصة على المستوى الدفاعي بداية من التمريرات الخاطئة وصولاً إلى سوء التمركز فضلاً عن مستوى محمد عواد حارس المرمى الضعيف والذي ارتكب أكثر من 3 أخطاء كارثية في اللقاء.

وبتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 13 ويتواجد فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش لـ7 نقاط وهو الفوز الأول له فى الدورى ويتواجد فى المركز السابع.

ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى كالتالى:





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تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، محمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

فيما بدأ طلائع الجيش بتشكيل مكون من: "محمد بسام فى حراسة المرمى، على الفيل، أحمد علاء، خالد سطوحى، عاصم صلاح فى خط الدفاع، فرانك ستفين، مهند لاشين، محمد شحاتة، كريم طارق، أحمد سمير فى خط الوسط، ناصر منسى فى خط الهجوم".